Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,28%), sprint di Banco Bpm

Ha chiuso in rialzo Piazza Affari nel giorno del voto di fiducia in Francia. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,28% a 41.723 punti, tra scambi in calo per 2,34 miliardi di euro di controvalore. E' sceso a 82,8 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi e si è stabilizzato a 6,3 punti quello con le Oat francesi.

Si è spaccato in due il paniere dei grandi titoli, con Banco Bpm (+3,96%) maglia rosa su ipotesi di integrazione con le attività italiane di Credit Agricole, che di Piazza Meda ha circa il 20%. A seguire Amplifon (+2,52%), Buzzi (+2,08%), Interpump (+2,02%) e Bper (+1,64%). Acquisti anche su Tim (+1,48%), Popolare Sondrio (+1,4%), Prysmian (+1,31%) e Unicredit (+1,29%), con rialzi sopra al punto percentuale anche per Pirelli (+1,26%) e Intesa (+1,1%).

Sotto pressione Campari (-2,32%) insieme al resto del comparto in Europa, Ferrari (-2,27%), all'indomani del Gran Premio di Monza, dove le rosse si sono piazzate al 4/o e al 6/o posto. Debole Stellantis (-1,65%), il cui responsabile Europa Jean-Philippe Imparato ha affermato che "l'elettrificazione al 100% entro il 2030 non è più raggiungibile". Difficoltà anche per Inwit (-1,37%), più caute A2a (-0,99%), Hera (-0,87%), Generali (-0,75%), Stm (-0,68%), Italgas (-0,66%), Snam (-0,58%) e Moncler (-0,38%).

Cauti rialzi per Leonardo (+0,53%), Mediobanca (+0,49%) e Montepaschi (+0,48%), nell'ultimo giorno dell'Opas su Piazzetta Cuccia e in vista dei 5 giorni di riapertura della prossima settimana.

Brillante tra i titoli a minor capitalizzazione Fincantieri (+1,76%), in linea con il settore della difesa in Europa.