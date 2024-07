Borsa: Milano chiude in netto calo, pesanti Stm e Stellantis

La Borsa di Milano (-2,03%) chiude in forte calo e indossa la maglia nera tra i listini europei. A Piazza Affari, che brucia 17 miliardi di capitalizzazione, soffrono Stm (-13,7%) e Stellantis (-8,7%), dopo i conti del semestre. Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 136 punti, con il rendimento del decennale italiano che scende al 3,77%. Seduta pesante anche Iveco (-7,6%), Leonardo (-3,9%) e Prysmian (-3%). In flessione le banche con Mps e Unicredit (-2,7%), Bper (-1,3%), Popolare di Sondrio e Banco Bpm (-0,9%) e Intesa (-0,7%). In ordine sparso l'energia con il prezzo del petrolio in rialzo. Eni cede lo 0,2%, Tenaris sale dello 0,1% e Saipem dello'1,1, quest'ultima spinta dalla semestrale. Nel listino principale brillano Erg (+2,1%) e Terna (+2%). Si mette in mostra Moncler (+1,9%), dopo la robusta performance dei risultati del primo semestre. Seduta positiva per le utility, con il prezzo del gas in calo. Avanzano Hera (+0,8%), A2a (+0,5%) e Enel (+0,4%). In luce anche Pirelli (+1,3%) e Tim (+0,8%).