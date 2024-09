Borsa: Milano chiude in forte ribasso (-1,33%)

Chiusura pesante per Piazza Affari, peggiore tra le Borse europee in una seduta difficile per tutti i listini del Vecchio Continente. Il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in calo dell'1,33%, a 33.863 punti, in scia all'andamento in profondo rosso di Wall Street, affossata dai tecnologici, e al nervosismo degli investitori sull'andamento dell'economia americana e mondiale, in vista dei dati di venerdì sul mercato del lavoro Usa.