Chiusura in deciso calo a Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in flessione dell'1,04% a 33.771 punti, con gli investitori preoccupati dai rischi di un'escalation militare in Medio Oriente dopo l'allarme lanciato dagli Usa in merito a un imminente attacco dell'Iran a Israele.