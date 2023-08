Borsa: Milano chiude in flessione, Bper la peggiore

Seduta in rosso per la Borsa di Milano (Ftse Mib -0,94% a 28.702 punti) con il mercato che, al pari delle altre Piazze europee, risente ancora del declassamento degli Stati Uniti da parte di Fitch. Tra i peggiori Bper (-4%) dopo la trimestrale in linea con le attese. Giù poi Tim (-3,9%) all'indomani dei conti con gli analisti divisi sul tema della rete. Male ancora nei bancari Mps (-2,65% alla vigilia della semestrale) e Banco Bpm (-2,3%). Tra gli altri rosso per Terna (-3,16%), Cnh (-3%), St (-2,76%). Di contro è stata ancora giornata d'acquisti su Iveco (+1,93%) in scia a conti e una guidance in rialzo. Salgono poi Interpump (+1,14%) ed Eni (+0,98%).