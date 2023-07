Borsa: Milano chiude in cauto rialzo, di corsa Recordati

La Borsa di Milano chiude la settimana all'insegna della cautela e guarda, come il resto delle altre Piazze europee, alle prossime mosse di Bce e Fed. Il Ftse Mib registra un +0,14% e si avvicina ai 29mila punti. Lo slancio maggiore arriva da Recordati (+5%) sulla spinta dell'accordo con Gsk per la distribuzione di due farmaci. Più indietro Inwit (+1,12%) , Banca Generali (+0,83%) ed Eni (+0,74%). Tra i titoli in frenata in prima battuta Leonardo (-1,71%) , Iveco (-1,17%) e St (-1,08%).