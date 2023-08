Borsa: Milano chiude in calo, pesa il tonfo di Saipem

La Borsa di Milano chiude in calo con il Ftse Mib che lascia lo 0,29% a 28.831 e il Ftse All Share lo 0,23% a 30.864 punti. Gli acquisti su Iveco (+3,66%), Cnh (+2,2%) e Diasorin (+2,1%) non compensano lo scivolone di Saipem (-5,27%), Tenaris (-3,24%) e Mps (+2,55%). Fuori dal listino principale si è messa in evidenza Webuild (+9,46%) dopo la revisione del contratto per il progetto nell'idroelettrico Snowy 2.0.