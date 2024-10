La Borsa di Milano chiude la seduta in calo, maglia nera in Europa. Il Ftse Mib ha perso l'1,5% a 33.170 punti. Sul listino a pagare più degli altri Diasorin (-4,05%), Stellantis (-4%), Saipem (-3,59%), A2A (-3,3%), Fineco (-3,15%) e Leonardo (-2,5%). In controtendenza una manciata di titoli tra cui Tim (+1,6%).