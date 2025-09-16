Borsa: Milano chiude in calo con l'Europa, pesano le banche

La Borsa di Milano (-1,28%) chiude in calo, in scia con Wall Street ed in linea con gli altri listini europei. Sui mercati c'è attesa per le decisioni della Fed sul taglio dei tassi, mentre il dollaro si indebolisce e i titoli di Stato sono poco mossi. Lo spread tra Btp e Bund chiude stabile a 78 punti, con il rendimento del decennale italiano poco mosso al 3,47% e quello tedesco al 2,69%.

Nel listino principale pesano le banche e il lusso. Scivola Moncler (-3,2%), male anche Cucinelli (-1,3%). Seduta pesante per Leonardo che lascia sul terreno il 3%. Tra le banche vendite su Mps (-2,8%) e Mediobanca (-2,3%), nel giorno in cui si sono riaperti i termini dell'opas. In flessione Intesa (-2,3%), Bper (-1,5%) e Unicredit (-1,3%). In controtendenza si muove Banco Bpm (+0,2%). Soffre il comparto assicurativo dove Unipol cede il 2,8% e Generali il 2,2%.

Positiva l'energia con il prezzo del petrolio in rialzo. Tenaris (+0,7%) e Eni (+0,6%). Fiacca Saipem (-0,3%), con le indiscrezioni circa una trattativa con Fincantieri (+0,6%) per la cessione di alcuni asset nel settore della robotica e della subacquea. Acquisti su Campari (+0,4%) e Nexi (+0,3%).