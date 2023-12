Borsa, Milano chiude in calo con banche e Generali Borsa di Milano chiude la penultima seduta dell'anno in calo (-0,30%), con Mps, Bper e Banco Bpm in ribasso. Generali e Moncler in flessione. Iveco, Pirelli, Leonardo e Erg in rialzo. Erg ha acquisito un portafoglio eolico e solare in Francia per 86 milioni.