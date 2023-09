Borsa: Milano chiude in calo con Amplifon, le utility e Mps

La Borsa di Milano (Ftse Mib -0,46% a 28.575 punti) segue il resto delle Piazze europee e archivia l'ultima seduta della settimana in calo sui timori di tassi elevati a lungo. Ad incidere poi gli indici pmi, soprattutto quelli francesi con il manifatturiero in caduta. Maglia nera Amplifon (-4,27%), seguita da Mps (-3,18%) mentre Tajani insiste su una privatizzazione in tempi rapidi. Negative anche le utility con Hera (-2,16%) e A2a (-2,15%). Tra i titoli sotto la lente Italgas (-1,56%) più o meno in linea al prezzo (5,05 euro) al quale sono state collocate azioni nell'ambito del collocamento da parte di Snam (-1,55%) di un bond da 500 milioni convertibile in titoli della partecipata. Di contro ordini in acquisto premiano Tim (+1,69%) in attesa di novità sulla rete. Bene poi Moncler (+1,66%) ed Eni (+1,48%).