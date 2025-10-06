Borsa: Milano chiude in calo dello 0,26% con i finanziari

La Borsa di Milano chiude in calo dello 0,26% a 43.146 punti. A mettere pressione al listino i finanziari con Azimut che lascia sul terreno l'1,57%, Mps l'1,41%, Intesa Sanpaolo l'1,55%. Male poi Lottomatica (-1,26%), Ferrari (-1,57%) e Moncler (-1,49%).
Sul fronte opposto acquisti su Stellantis (+3,38%) sull'onda lunga delle vendite di auto dello scorso 1 ottobre e su ipotesi di nuovi investimenti negli USA per 10 miliardi di dollari. Ben comprata poi Saipem (+2,99%) e nel credito Mediobanca (+2,16%) dopo la definizione della governance scelta da Siena.