Borsa: Milano chiude fiacca con l'Europa, scivola Mps

La Borsa di Milano (-0,01%) chiude fiacca, in linea con gli altri listini europei. I mercati si interrogano sulle prossime decisioni delle banche centrali sui tassi d'interesse. A Piazza Affari scivola Mps (-3,7%), mentre prosegue il dibattito politico sulla privatizzazione. Lo spread tra Btp e Bund archivia la seduta in rialzo a 171 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,28%. Ad appesantire il listino principale Anche Saipem (-2,3%). Tra le banche sono in flessione Banco Bpm (-1,2%) e Bper (-1,1%) e Intesa (-0,2%) mentre sono in controtendenza Unicredit (+0,4%) e Mediolanum (+0,3%). Male le utility con il prezzo del gas che scende a 33 euro al megawattora. A2a ed Erg cedono lo 0,8%, Hera (-0,5%) ed Enel (-0,1%). A doppia velocità l'energia con il petrolio in rialzo. In terreno negativo Tenaris (-0,4%) mentre sale Eni (+0,4%). Balzo per Tim (+3,5%), mentre si procede sul dossier della rete con il progetto che vede Kkr capofila. Brilla Fineco (+2%). Acquisti per Pirelli e Cnh (+0,9%), Campari e Inwit (+0,6%) e Campari (+0,4%).