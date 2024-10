Borsa: Milano chiude debole con l'Europa, scivola Stellantis

La Borsa di Milano (-0,26%) chiude in rosso, in linea con gli altri listini europei. Sui mercati c'è incertezza in attesa degli esiti del voto negli Stati Uniti. A Piazza Affari scivolano Stellantis (-2,4%) e Erg (-2,2%). Lo spread tra Btp e Bund conclude la seduta a 122 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,56%. Nel listino principale performance negativa per Pirelli (-1,7%) e Amplifon (-1,5%), quest'ultima alla vigilia dei risultati dei nove mesi. In ordine sparso il settore del lusso con Moncler in calo dell'1,8%, nel corso dei conti, e Cucinelli che sale dello 0,1%. Vendite sulle utility con il prezzo del gas volatile. Hera e A2a cedono l'1,4%, Italgas (-1,3%) e Snam (-1,2%), Enel (-1%). In flessione l'energia dove Saipem e Eni lasciano sul terreno l'1,1%. Male Prysmian (-1,1%), Leonardo (-0,7%) e Tim (-0,4%). Le prospettive di un ulteriore trimestre di crescite spinge le banche. Maglia rosa Intesa (+1,2%). Bene anche Bper (+0,9%) e Unicredit (+0,8%). Poco mosse Mps (+0,08%) e Banco Bpm (+0,06%). Acquisti su Tenaris (+1,7%), Stm (+1,6%) e Iveco (+0,8%). Tra i titoli a minor capitalizzazione vola It Way (+20%), dopo l'accordo con Acronis sulla cybersecurity.