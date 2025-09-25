Borsa: Milano chiude debole (-0,43%), scivolone di Cucinelli

Piazza Affari chiude in ribasso (Ftse Mib -0,43% a 42.242 punti) tra scambi brillanti, in linea con le ultime 3 sedute, per oltre 3,2 miliardi di euro di controvalore. In rialzo a 83,2 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi con il rendimento annuo italiano in crescita di 4,3 punti al 3,6%, contro i 2,6 punti in più al 2,77% di quello francese.

Vero e proprio scivolone di Cucinelli (-17,28% a 85,08 euro) dopo un congelamento al ribasso e la richiesta di una nota da parte di Borsa Italiana. Il titolo ha scontato i sospetti di Morpheus Research sulla violazione dell'embargo dell'Ue in Russia, smentiti categoricamente dalla maison di Solomeo (Perugia), che però non è riuscita a convincere il mercato. Segno meno anche per Recordati (-3,06%), Moncler (-2,98%), Diasorin (-2,96%), Amplifon (-2,54%) e Stellantis (-2,43%).

Brillante sul fronte opposto Saipem (+3,09%), i cui soci riuniti in assemblea hanno approvato le nozze con la norvegese Subsea7 (+1,77% a Oslo). In luce anche Banco Bpm (+1,82%), spinta dalla raccomandazione d'acquisto di Goldman Sachs, mentre JpMorgan ritiene che una fusione con Credit Agricole Italia "avrebbe senso" e sarebbe "meno rischiosa" di un matrimonio con Mps (-1,59%). Debole a cascata anche Mediobanca (-1,56%), di cui Siena ha l'86,3% dopo l'Opas che si è chiusa lo scorso 22 settembre. In rialzo Intesa (+0,41%), Unicredit e Popolare Sondrio (+0,19% entrambe), praticamente Invariata invece Bper (+0,02%).