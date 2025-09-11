Borsa: Milano chiude a +0,89%, Stellantis vola a +9%

La Borsa di Milano chiude in rialzo con il Ftse Mib che sale dello 0,89% a 42.432 punti.
Maglia rosa a Stellantis (+9,18%) con il ceo Filosa che vede molte opportunità e indica che il gruppo con i nuovi modelli tornerà a crescere negli Stati Uniti.
Tra gli altri buon passo di Buzzi (+6,7%) con Jp Morgan che ha alzato il titolo a 'overweight'. A seguire Leonardo (+2,87%). Sempre ben comprate Mps (+2,08%) e Mediobanca (+2,06%) dopo il successo dell'opas di Siena su Piazzetta Cuccia.
Vendite invece su Nexi (-1,42%) e Diasorin (-1,79%).