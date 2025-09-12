Venerdì 12 Settembre 2025

12 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Borsa: Milano chiude a +0,32%, in luce Mps e Mediobanca

Bene ancora Banco Bpm, slancio di Avio

La Borsa di Milano chiude in rialzo. In Ftse Mib registra un +0,32% a 42.566 punti.

Ancora in prima fila Mps (+3,5%) e Mediobanca (+3,38%) dopo il successo dell'opas di Siena su Piazzetta Cuccia. Nuova seduta in evidenza anche per Banco Bpm (+2,07%) tra i possibili protagonisti di una nuova ondata di risiko nel settore bancario. Tra gli altri bene Prysmian (+1,72%) e A2a (+1,5%), Leonardo (+1,43%).

Sul versante opposto prese di beneficio su Stellantis (-1,84%) e vendite sui farmaceutici Recordati (-1,28%) e Diasorin (-1,2%).

Fuori dal paniere principale da registrare lo slancio di Avio (+12,7%) sulla scia della riduzione delle perdite nel semestre e il via libera del cda all'aumento di capitale da 400 milioni di euro.

