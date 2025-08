La Borsa di Milano chiude in rialzo dello 0,11% a 40.743 punti. In luce Amplifon che sale del 4,25%. Buon passo poi per Nexi (+2,42%), Ferrari (+2,27%), Tenaris (+2,16%). Acquisti su Leonardo (+1,8%) e Tim (+1,74%), quest'ultima dopo i conti con margini e ricavi in crescita.

Sul fronte opposto vendite su Buzzi (-8,6%) con il taglio della guidance. Flettono tra le banche Mps e Bper in attesa della semestrale.