Borsa, Milano cede, Nexi e Stellantis in calo, Btp al 4,96% Piazza Affari inizia la seduta in rosso, con i mercati azionari che riflettono la corsa dei rendimenti dei bond. Lo spread Btp-Bund è stabile a 196 punti base, mentre il decennale italiano scende al 4,97%. Ribassi per Nexi, Stellantis, Leonardo, Prysmian, Iveco e Inwit. Titoli difensivi come Hera, Italgas e Terna resistono.