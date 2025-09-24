Mercoledì 24 Settembre 2025

La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
24 set 2025
24 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Borsa: Milano cede lo 0,6% con Stellantis e Saipem

La Borsa di Milano incrementa le perdite nei primi scambi con il Ftse Mib che lascia sul terreno lo 0,6% a 42.205 punti.

A Stellantis che perde il 2,55% si accoda Saipem (-2,09%) a cui seguono Mediobanca (-1,74%) e Mps (- 1,47%) che domani ha in calendario il cda mentre lavora sulla nuova governance di Piazzetta Cuccia dopo il successo dell'opas.

Tiene invece Leonardo (+1,86%) a cui si aggiunge Inwit (+0,8%).

Lo spread tra Btp e Bund resta su quota 80 punti con il rendimento del decennale italiano che si avvicina al 3,55%.

