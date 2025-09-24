Mercoledì 24 Settembre 2025

La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Ultima oraBorsa: Milano cede lo 0,21% con Stellantis, Mediobanca, Mps
24 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Borsa: Milano cede lo 0,21% con Stellantis, Mediobanca, Mps

Prese di beneficio sulla moda, sale Leonardo con settore difesa

Prese di beneficio sulla moda, sale Leonardo con settore difesa

Prese di beneficio sulla moda, sale Leonardo con settore difesa

La Borsa di Milano conferma la flessione, insieme alle Borse europee con il clima di crescente incertezza sul futuro dei tassi di interesse statunitensi. Il Ftse Mib cede lo 0,21% a 42.385 punti.

Stellantis resta la maglia nera con un calo del 3,6%. Giù Mps (-2,06%) e Mediobanca (-1,91%) mentre domani è in calendario il cda di Siena che lavora sulla nuova governance di Piazzetta Cuccia dopo il successo dell'opas. Prese di beneficio sulla moda con Brunello Cucinelli che cede l'1,93% e Moncler l'1,7%.

Sul versante opposto sale Leonardo (+3,48%) come tutto il comparto della difesa con la lente sui conflitti in atto e, in particolare, sull'Ucraina mentre Trump ha assicurato che gli Usa continueranno a fornire armi alla Nato.

