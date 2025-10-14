Borsa: Milano cede l'1,3% con Stellantis, Buzzi e le banche

La Borsa di Milano conferma il rosso, così come il resto delle Piazze europee sulle rinnovate tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Il Ftse Mib cede l'1,33% a 41.599 punti con Buzzi (-3,35%), Stellantis (-3,45%) in maglia nera. Male poi Leonardo (-2,99%), Amplifon (-3,1%) e le banche anche dopo il sì al contributo concordato in manovra. Banco Bpm lascia il 3,6%, Mediobanca il 2,5%, Unicredit il 2,4%. Lo spread tra Btp e Bund sale a 81,5 punti base con il rendimento del decennale italiano fermo al 3,4%.

Tiene l'energia con A2a in testa (+0,75%), seguita da Enel (+0,66%), Snam (+0,58%), Terna (+0,5%).