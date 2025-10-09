Borsa: Milano cede l'1% con Ferrari a -12%

Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Il Ftse Mib tiene i 43mila punti. Lo spread è stabile a 79 punti

La Borsa di Milano, al giro di boa di metà seduta, procede in deciso calo con il Ftse Mib che lascia sul terreno l'1,01% a 43.052 punti. A pesare è il crollo di Ferrari che perde il 12% e sbanda nonostante il miglioramento della guidance 2025. Tra gli altri vendite su Leonardo (-1,8%), Moncler (-1,5%) e Recordati (-1,4%). Sempre sotto pressione i bancari mentre il governo pensa ad un contributo concordato in manovra. Mediobanca lascia l'1,24%, Unicredit l'1,18%, Mps lo 0,75%.

Sul fronte opposto del listino gli acquisti valorizzano Buzzi (+3,57%) con il roadshow a Londra. Salgono poi Stellantis (+1,78%) e Tim (+1,38%).

Lo spread tra Btp e Bund resta stabile nell'area dei 79 punti con il rendimento del decennale italiano al 3,47% a -2,4 punti base dal 3,5% dell'Oat francese.

