Borsa: Milano cede (-0,65%), tonfo di Iveco, male Unicredit

E' debole a Piazza Affari (-0,65%), come gli altri listini europei, alle prese con le trimestrali. A Milano è in caduta Iveco (-7,39%) dopo i conti e malgrado la conferma della guidance. Male anche il lusso di Brunello Cucinelli (-2,58%) e di Moncler (-2,44%) in linea col tonfo di Lvmh (-4,8%) a Parigi dopo che la trimestrale del colosso della moda ha confermato il rallentamento della Cina. Unicredit perde l'1,67% sulla scia dei risultati ma fa peggio Ferrari (-2%). In controtendenza si muovono invece Italgas (+1,36%), Prysmian (+1%), Hera (+0,52%).