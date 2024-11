Borsa: Milano cede (-0,25%), corre Banco Bpm, scivola Unicredit

Piazza Affari si conferma negativa al passaggio di metà seduta, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,25% a 33.407 punti, mentre il differenziale tra Btp e Bund tedeschi sale a 125,4 punti, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 2,7 punti al 3,47% e quello tedesco di 1,9 punti al 2,22%. Corre Banco Bpm (+3,88%), dopo l'offerta pubblica di scambio (Ops) annunciata da Unicredit (-4,2%). Il titolo di Piazza Meda sale a 6,87 euro, ben al di sopra dei 6,65 indicati da Piazza Gae Aulenti in base a un rapporto di concambio di 0,175 azioni Unicredit per ogni titolo del Banco, che ora sale a 0,18. Negativa Mps (-1,28%), di cui Banco Bpm ha il 5%, su cui l'amministratore delegato di Unicredit Andrea Orcel ha annunciato di "non avere ambizioni". Segno meno anche per Bper (-0,89%), Intesa (-0,83%) e Popolare Sondrio (-0,35%). Acquisti su Stm (+2,67%), al 3/ rialzo consecutivo dopo l'annuncio dello scorso 20 novembre sul rinvio al 2030 dell'obiettivo dei 20 miliardi di euro di ricavi. In luce anche Erg (+2,63%), Tenaris (+2,41%) e Campari (+1,82%). Acquisti più moderati su Stellantis (+1,23%), Tim (+0,78%) e Saipem (+0,78%). Poco mossa Eni (+0,03%), con il greggio in calo (Wti-0,67% a 70,75 dollari al barile).