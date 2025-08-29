Borsa: Milano cauta con l'Europa, ancora debole Tim

Piazza Affari nei primi scambi conferma l'avvio incerto: l'indice Ftse Mib ondeggia attorno alla parità con intonazione negativa, appesantito ancora da Tim che cede l'1,2% dopo lo scivolone di ieri sullo stop alle trattive con Iliad.
In ribasso di poco meno di un punto percentuale Mps e Mediobanca, con il settore del credito generalmente debole. Tra i titoli principali Ferrari, Cucinelli dopo la semestrale e Leonardo salgono attorno all'1%.
Nel paniere a minore capitalizzazione Mfe B, l'azione più rappresentativa con 10 diritti di voto, sale di oltre il 2% dopo la corsa di ieri sulla presa della tedesca Prosieben.