Borsa: Milano cauta (+0,2%) con Leonardo e Mps, bene Prysmian

Piazza Affari gira la boa di metà seduta confermandosi come la Borsa più cauta in Europa, dove i mercati sono spinti al rialzo soprattutto dalla schiarita sui dazi Usa. La Borsa di Milano sale infatti di poche frazioni (indice Ftse Mib +0,2%) con il listino di Parigi che cresce dell'1,3%, seguito da Francoforte e Amsterdam in aumento dello 0,8%, con Madrid e Londra in crescita dello 0,6%.

L'euro resta in leggera crescita (+0,2%) a quota 1,172 contro il dollaro, mentre lo spread Btp-Bund ondeggia attorno agli 89 punti base, sempre sui livelli minimi dal 2010. Nel settore dell'energia il gas rimane debole (-2% a 33,3 euro al Megawattora), con il petrolio che sale dello 0,3% a 65,4 dollari al barile.

A Francoforte Rtl Group corre del 17% a 37 euro dopo aver firmato un accordo definitivo per l'acquisizione di Sky Deutschland, che copre anche Austria e Svizzera.

A Milano nel paniere a elevata capitalizzazione il titolo migliore è quello di Prysmian che sale del 3,2%, con Ferrari in aumento di quasi due punti percentuali e Stellantis in aumento dell'1,7%. Mediobanca dopo il piano al 2028 oscilla sempre sulla parità, con Mps che si conferma debole e scende del 3%.

Giù di tre punti anche Leonardo e scivolone per Amplifon, che cede il 5% a 20 euro anche sulla debolezza del settore.