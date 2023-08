Borsa: Milano cauta (+0,12%) con l'Europa. Giù Nexi, bene Tim

La Borsa di Milano sale con prudenza (+0,12%) come gli altri listini europei che si muovono poco sopra la parità. A sostenere il listino ci sono come alla vigilia ancora A2a (+2,28%) e Leonardo (+1,75%) cui si è aggiunta Tim (+1,91%) grazie ai risultati della controllata brasiliana. La Repubblica indica poi che il Mef insieme ad altri investitori italiani è pronto ad affiancare F2i e Cdp per avere il 30-35% della rete di cui avrà la maggioranza Kkr, il fondo che secondo i programmi per fine settembre dovrebbe presentare l'offerta d'acquisto vincolante. In fondo al listino è scivolata invece Nexi (-3%) dopo i conti.