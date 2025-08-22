Borsa: Milano calma con l'Europa attende Powell, bene Leonardo

Piazza Affari nei primi scambi conferma la tendenza dell'avvio e si muove attorno alla parità, con Leonardo titolo migliore tra quelli a elevata capitalizzazione in rialzo di un punto percentuale.

Qualche acquisto anche su Saipem (+0,8%) e Stellantis (+0,6%). Fiacche Bper e Tim che cedono lo 0,3%. La Borsa di Milano viaggia in linea agli altri mercati europei, con gli operatori che non guardano al dato del Pil tedesco sotto le attese e sembrano chiaramente attendere il discorso del pomeriggio italiano del presidente della Fed, Jerome Powell.

Euro calmo attorno a quota 1,16 contro il dollaro, spread Btp-Bund in linea con l'avvio attorno agli 83 punti base.