Borsa: Milano bene intonata, brilla Nexi, male Leonardo e Mps

Seduta positiva a Piazza Affari, che al pari degli altri listini europei e di Wall Street, è in attesa la decisione della Fed sui tassi, mercoledì alle 20 ora italiana. Brilla Nexi (+4,87%) seguita da Iveco (+4,51%), Tenaris (+3,04%) e Stm (+2,73%) mentre Leonardo (-4,48%) è maglia nera in una giornata pesante per i gruppi della difesa europei come le tedesca Rheinmetall per le scommesse sul fatto che prima o poi possano partire i negoziati per mettere fine alla guerra Ucraina. Debole poi Mps (-1,52%) dopo che Unipol (+0,4%) ha escluso un interesse a rilevare una quota se non all'interno della cornice di un accordo di bancassurance. In ambito bancario gli acquisti hanno premiato alla fine Unicredit (+0,97%) sulla scia abbia chiesto alla Bce di salire fino al 30% in Commerzbank. Segno meno per Campari (-0,79%) e Generali (-0,69%) che a mercati chiusi ha annunciato l'uscita dalla Turchia. Poco mossa Tim (+0,12%), ma non nella versione risparmio (+1,71%) di cui il 10% è nel portafoglio di Davide Leone, noto alle cronache finanziarie per la sua partecipazione in Banco Bpm (+0,64%). Fuori dal paniere principale bene Equita (+1%) per il buon giudizio di Intesa sul titolo.