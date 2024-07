Borsa: Milano azzera il rialzo (-0,04%) con Campari e Stellantis

Azzera il rialzo Piazza Affari, che si porta lievemente sotto la parità (Ftse Mib -0,02%) dopo 2 ore di scambi. Si assesta a 136,2 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, mentre il rendimento annuo italiano cede 3,3 punti al 3,72% e quello tedesco 4,7 punti al 2,35%. Scivola Campari (-3,11%), alla vigilia dei conti semestrali che diffonde oggi Diasorin (-0,48%). Debole Stellantis (-2,04%), tagliata a 'hold' (tenere in portafoglio, ndr) da Deutsche Bank, che prima indicava di acquistare il titolo. Soffrono anche Moncler (-1,63%), Cucinelli (-1,49%), Unipol (-1,11%), Interpump (-1,1%) e Bper (-0,92%), mentre gira in negativo Iveco (-0,56%) Pochi i rialzi, concentrati su Stm (+2,02%), che rimbalza dopo due sedute difficili a seguito della semestrale. Acquisti anche su Erg (+1,06%), Eni (+0,99%) e Snam (+0,71%), che diffonde i conti tra due giorni. Cauto rialzo di Amplifon (+0,68%) alla vigilia dei conti semestrali che si preparano a diffondere anche Leonardo (+0,87%), Intesa (-0,05%) e Poste (+0,37%). In programma per il giorno successivo invece quelli di Tim (+0,44%), che li diffonderà a borsa chiusa, per incontrare gli analisti il 1 agosto.