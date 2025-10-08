Borsa: Milano avanza con Leonardo e Prysmian, fiacca Tim

Piazza Affari consolida i rialzi di avvio seduta, con l'indice Ftse Mib che sale dello 0,43% spinto da Leonardo (+2,7%), Prysmian (+2%), Popolare di Sondrio (+1,3%) e Bper (+1,3%). Bene anche i petroliferi, in scia al rialzo del prezzo del greggio, con Saipem (+1,2%), Tenaris (+1%) ed Eni (+0,6%). Avanza Mps (+0,5%) e scende Mediobanca (-0,5%) nel giorno dell'incontro dei manager dei due gruppi a Piazzetta Cuccia. Vendite su Tim (-0,7%), Stm (-0,7%) e Stellantis (-0,5%), che tira il fiato dopo due sedute al rialzo mentre si susseguono nuove nomine al vertice.