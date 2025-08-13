Borsa: Milano avanza (+0,6%), sprint di Leonardo, giù Stellantis

Piazza Affari allunga il passo a fine mattinata, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,6% a 42.185 punti. Si riduce a 77,3 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 6,3 punti al 3,47% e quello tedesco di 4,9 punti al 2,69%.

Si conferma in testa Leonardo (+2,35%), al secondo rialzo consecutivo e ben al di sopra del livello toccato lo scorso 7 agosto. Accelerano Popolare Sondrio (+3%) e Bper (+2,57%), che si allontanano da Banco Bpm (+1,2%), Intesa (+1,1%), Montepaschi (+1%), Mediobanca (+0,57%) e Unicredit (+0,2%).

Brillante anche Unipol (+2,17%), al 2/o rimbalzo consecutivo dopo lo scivolone del 7 agosto a seguito della trimestrale. Cedono invece Stellantis (-1,52%), Buzzi (-0,78%), Tenaris (-0,75%), Saipem (-0,7%) ed Stm (-0,65%). Segno meno anche per Eni (-0,5%), con il greggio in calo (Wti -0,73% a 62,72 dollari al barile) all'indomani delle anticipazioni dell'Api sulle scorte Usa attese nel pomeriggio.

Tra i titoli a minor capitalizzazione sprint di Fincantieri (+6,46%), Trevi (+4,7%) e Safilo (+4,19%), pesano invece BestBe (-9,23%), Eph (-6,71%) e Bastogi (-2,88%).