Borsa: Milano attende con l'Europa i dati sull'inflazione

Con l'attesa degli operatori concentrata sui dati dell'inflazione che saranno diffusi da metà settimana, Borse europee senza una direzione precisa con l'indice Ftse Mib che ha concluso in ribasso dello 0,14% a 28.547 e l'Ftse All share in calo dello 0,19% a quota 30.549. Anche Londra ha chiuso in calo dello 0,1%, mentre Parigi e Francoforte sono rimaste pressoché stabili. Attorno alla parità anche Mosca dopo una prima parte di giornata migliore, stretta tra il prezzo del gas in rialzo del 5% a 30 euro al Megawattora e il rublo ancora debole che ha toccato anche un livello di 106 punti contro l'euro tornando ai minimi già raggiunti all'inizio della guerra in Ucraina. Qualche tensione sui titoli di Stato, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni a 165 punti base contro i 164 dell'avvio, mentre il rendimento del prodotto del Tesoro è al 4,25%. Balzo invece del prezzo del frumento, che è salito del 4% a quota 659 dollari per il contratto da 5mila bushel, l'unità di misura statunitense per i cerali. In questo quadro, in Borsa a Milano ottima seduta per Monte dei Paschi di Siena: il titolo, ancora in scia ai conti sopra le attese di venerdì e alle indicazioni agli analisti dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio, ha chiuso in rialzo del 9,4% a 2,77 euro. Bene anche Leonardo (+3,1%), Banco Bpm (+2,4%) e Unicredit, salita dell'1,3%. Vendite invece su Erg ed Hera scese di oltre due punti percentuali, con Iveco in calo finale del 3% e Interpump del 3,1%. Tra i titoli minori, giornata di fortissimo calo per Visibilia dopo la scomparsa del presidente e amministratore delegato Luca Giuseppe Reale Ruffino: il titolo, a lungo sospeso in asta di liquidità, ha concluso con un crollo del 30% a 0,38 euro. Malissimo anche Sif Italia, di cui sempre Ruffino era presidente e amministratore delegato: -20% finale a 2,86 euro.