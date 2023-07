Borsa: Milano arranca (-0,42%), bene Recordati, giù Mps

Piazza Affari si muove a fatica nella prima mezz'ora di scambi con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,42% a 28.730 punti e gran parte del paniere di riferimento in territorio negativo. Salgono Recordati (+1,06%) e Diasorin (+0,81%), mentre scivola Mps (-1,46%), nella settimana delle trimestrali di Intesa (+0,14%) e Unicredit (-0,07%). Segno meno anche per Leonardo (-0,61%), Tenaris (-0,47%) ed Eni (-0,13%) a 4 giorni dai conti semestrali e con il calo del greggio (Wti -0,67% a 76,53 dollari al barile), che non penalizza invece Saipem (+0,85%) che la diffonde due giorni prima. Acquisti anche su Pirelli (+0,8%), a 3 giorni dalla semestrale, diffusa il giorno prima da Stellantis (+0,79%), che ha sottoscritto un nuovo accordo con Samsung per un secondo impianto di batterie negli Usa.