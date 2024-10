Avvio in rialzo per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib apre in progresso dello 0,23% a quota 34.776 punti. Sul listino subito sugli scudi Saipem, che fatica a fare prezzo e poi entra agli scambi in rialzo del 4% a 2,10 euro. Eni guadagna l'1,2% e Stellantis l'1,5 per cento.