La Borsa di Milano apre in rialzo. Il Ftse Mib sale dello 0,83% a 38.011 punti. Sugli scudi fin dai primi scambi la Pop Sondrio e Unicredit che salgono oltre il 2% mentre una manciata di titoli soltanto sono in rosso, tra questi LEonardo che cede l'1,4 per cento.