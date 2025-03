La Borsa di Milano apre in rialzo dello 0,3% a quota 39.089 punti. Sugli scudi i titoli dell'energia con Eni in rialzo dell'1,2% e A2A dell'1,28 per cento. Fari puntati su Pirelli (-0,98%) in attesa di chiarimenti sulle prossime mosse del gruppo che possano sciogliere il nodo governance, con la presenza dei cinesi che mette a rischio i piani di crescita negli Usa del gruppo.