Borsa: Milano apre in rialzo (+0,38%) con Tim +2,8%

La seduta di Borsa a Milano si apre con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,38% a 28.654 punti. Sugli scudi fin dalle prime battute è Tim (+2,78% a 0,29 euro) dopo che il Consiglio dei ministri nella serata di ieri ha dato il via libera, e garantito le risorse finanziarie, per l'acquisto di una quota di minoranza nella società della Rete al fianco di Kkr.