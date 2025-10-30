Borsa: Milano apre in parità, Italgas +2%

Avvio poco sopra la parità per Piazza Affari, con il primo indice Ftse Mib (+0,05%) a quota 43.263 ma basta poco per sospingerlo in calo. Dopo 10 minuti di scambi è già in calo dello 0,37% sotto il peso di Stellantis che cede il 4% dopo i conti, Amplifon il 4,7% e Prysmian (che non riesce a fare prezzo) in calo teorico del 7 per cento. Fa un balzo invece Italgas (+2%) e Campari, che non riusciva a fare prezzo, strappa al rialzo (+7%).