Giovedì 30 Ottobre 2025
La madre di tutte le battaglie
David Allegranti
La madre di tutte le battaglie
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ponte sullo Stretto Contratto colf e badantiSinner ParigiBonus mamme 2025Spalletti Juve
Acquista il giornale
Ultima oraBorsa: Milano apre in parità, Italgas +2%
30 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Borsa: Milano apre in parità, Italgas +2%

Borsa: Milano apre in parità, Italgas +2%

Stellantis -4%, Campari e Prysmian non riescono a fare prezzo

Stellantis -4%, Campari e Prysmian non riescono a fare prezzo

Stellantis -4%, Campari e Prysmian non riescono a fare prezzo

Avvio poco sopra la parità per Piazza Affari, con il primo indice Ftse Mib (+0,05%) a quota 43.263 ma basta poco per sospingerlo in calo. Dopo 10 minuti di scambi è già in calo dello 0,37% sotto il peso di Stellantis che cede il 4% dopo i conti, Amplifon il 4,7% e Prysmian (che non riesce a fare prezzo) in calo teorico del 7 per cento. Fa un balzo invece Italgas (+2%) e Campari, che non riusciva a fare prezzo, strappa al rialzo (+7%).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

BorsaStellantis