Si apre in calo la seduta della Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib apre in calo dello 0,11% a quota 34.332. Le prese di profitto frenano Finecobank (-0,9%) e Azimut (-1%), in fondo al listino Iveco (-3%) e Stellantis (-0,97%). Tengono invece Tim (+0,7%) ed Eni (+0,5%). Fuori dal listino principale Mfe (le azioni di tipo A) oscilla, apre in calo e poi gira in rialzo, infin si assesta in calo dello 0,2 per cento.