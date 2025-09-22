Borsa: Milano apre in calo, Ftse Mib -0,13%

La Borsa di Milano apre la seduta in calo. L'indice Ftse Mib cede lo 0,13% e sul listino spicca il tonfo di Stellantis (-2,57%). Il gruppo automobilistico ha rilevato un accesso non autorizzato alla piattaforma di un fornitore di servizi terzo che supporta le sue operazioni di assistenza clienti in Nord America. L'azienda, riportano le agenzie di stampa internazionali, afferma di aver immediatamente attivato i protocolli di risposta agli incidenti, avviato un'indagine completa e di essere intervenuta per contenere e mitigare la situazione oltre ad aver informato le autorità competenti e i clienti interessati.

Occhi anche su Mps (-1,17%) nel giorno di chiusura dell'opas su Mediobanca (-0,96%). Svetta invece Lottomatica (+2,5%) nel primo giorno di contrattazione nel paniere del Ftse Mib al posto di Pirelli (-0,75%).