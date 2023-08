Borsa: Milano amplia il calo (-0,7%), giù Diasorin e Stellantis

Amplia il calo Piazza Affari (Ftse Mib -0,72% a 28.370 punti) in attesa dell'avvio degli indici Usa, mentre si stabilizza sopra i 162 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 8,2 punti al 4,22% e quello di 7,3 punti al 2,59%. Cedono Diasorin (-3,27%), insieme ai rivali europei, e Stellantis (-2,66%), sull'onda lunga del declassamento a 'neutral' da parte di Citi. Sprint di Saipem (+5,14%), forte delle recenti commesse per 1,7 miliardi di dollari (1,55 miliardi di euro), in ordine sparso invece Bper (+1,7%), Mps (+0,9%), Bpm (+0,07%), Unicredit (-0,69%) e Intesa (-0,27%). Si sgonfia Tim (+0,58%), dopo il balzo iniziale a seguito del protocollo d'intesa tra il Mef e Kkr per l'ingresso con una quota fino al 20% in Netco in caso di concretizzazione dell'offerta da 23 miliardi per la rete del fondo Usa. Segno meno per Iveco (-2,17%), Tenaris (-1,13%) ed Eni (-0,65%), pur con il greggio in rialzo (Wti +0,58% a 83,31 dollari al barile)