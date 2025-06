Leonardo (-3,3%) scivola in profondo rosso insieme a Unicredit (-3,13%) e le banche pesando sul listino di Milano. Il Ftse Mib allarga le perdite all'1,33 per cento. In controtendenza si muove Stellantis che sale del 2,7%, uno dei pochi titoli che rimangono in terreno positivo. Deboli anche Bper (-2,8%) e Popolare Sondrio (-2,3%), Unipol (-2,3%) e Mps (-2,3%).