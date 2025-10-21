Borsa: Milano allunga il passo (+0,7%), balzo di Bper e Sondrio

Allunga il passo Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,7% a 42.690 punti dopo oltre mezz'ora di scambi. Sugli scudi Bper (+6,7%) e Popolare Sondrio (+6,46%), controllata all'80,7%, dopo l'apertura di una posizione sintetica in derivati sul 9,99% del capitale. Brillante anche Unipol (+2,98%), primo socio di Modena con il 19,9%. Seguono Mps (+2,11%), Mediobanca (+0,96%), Banco Bpm (+0,73%), Intesa (+0,65%) e, a distanza, Unicredit (+0,21%).

In rialzo Stm (+1,64%), sull'onda lunga delle stime di JpMorgan sul 3/o trimestre e sul 2026, Tim (+1,25%), Leonardo (+0,6%) e Stellantis (+0,52%), che nella vigilia ha annunciato 400 nuove assunzioni a Mirafiori.

Pochi i segni meno, limitati a Moncler (-0,86%), in controtendenza rispetto al resto del comparto del lusso, Interpump (-0,67%), Recordati (-0,58%) e Buzzi (-0,57%). Poco mosse Eni (+0,27%) e Saipem (-0,26%) con il calo del greggio (Wti -0,5% a 57,23 dollari al barile ) e del gas (-0,72% a 31,51 euro al MWh) sulla piazza di Amsterdam.