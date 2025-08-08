Borsa: Milano allunga il passo (+0,9%), sprint di Banco Bpm

Piazza Affari allunga il passo dopo oltre 2 ore e mezza di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,9% a 41.765 punti e lo spread tra Btp e Bund tedeschi sotto quota 79 punti. In rialzo di 1,3 punti il rendimento annuo italiano al 3,,43% e di 1,8 punti quello tedesco sopra al 2,64%. Balzo di Banco Bpm (+1,77%), di nuovo al centro del risiko bancario, Stellantis (+1,55%), in testa ai rivali europei, Pirelli e Unicredit e Unicredit (+1,5% entrambe), seguite da Leonardo (+1,46%), che rimbalza dopo lo scivolone della vigilia. Sotto pressione Unipol (-3,19%) dopo la semestrale che penalizza anche le compagnie di riassicurazione tedesche e svizzere a causa del ramo danni. Fiacche Cucinelli (-0,49%), Nexi (-0,18%) e Recordati (-0,1%), mentre proseguono gli acquisti su Enel (+1,29%), Mediolanum (+1,03%), Tim (+1,03%), Mps (+0,97%) e Intesa (+0,86%). Più caute Popolare Sondrio (+055%) e Bper (+0,28%). Tiene Eni (+0,53%) con il greggio che gira al rialzo (Wti +0,23% a 64,06 dollari al barile), ma ancora sotto la soglia dei 70 dollari. Tra i titoli a minor capitalizzazione effetto conti su Trevi (+8,26%),pesante invece Eph (-4,55%). Balzo di Petino (+7% a 0,21 euro) nel primo giorno di scambi sul mercato Egm dedicato alle piccole aziende.