Borsa: Milano allunga fino a +1%, Mediobanca resta in testa

La Borsa di Milano allunga il passo più di altre Piazze europee. Il Ftse Mib sale fino a +1% (27.556 punti) con Mediobanca in testa (+3,46%) dopo l'esito dell'assemblea che ha visto prevalere la lista del cda. Tra i migliori poi Campari (+2,85%), Prysmian (+2,49%) e Saipem +2,23%), quest'ultima ancora in recupero dopo la frenata successiva alla trimestrale sui timori del mercato sulla diluizione del capitale con una conversione del bond. Tim conferma 0,24 euro (+1,04%) con gli analisti perplessi sul piano Merlyn alternativo a Kkr. Contropiano già bocciato dal Governo. Cede Amplifon (-1,8%) con l'ebitda ricorrente del terzo trimestre che ha mancato le stime. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 193 punti (-4 punti base) così come lo è il rendimento del decennale italiano al 4,75% (-4 punti base).