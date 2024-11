Borsa: Milano allunga con l'Europa, Bitcoin a 82 mila dollari

La Borsa di Milano allunga il passo con l'Europa mentre il Bitcon supera anche quota 82mila dollari. Il Ftse Mib sale dell'1,3% e puntella i 34mila punti. Sempre in evidenza Leonardo (+3,48%) con Bernstein e Mediobanca che alzano il prezzo obiettivo. E confermano il buon passo Unipol (+2,86%), Azimut (+2,85%), St (+2,68%), quest'ultima in scia settore tecnologico. Sul fronte opposto pesano le vendite su Moncler (-1,35%) che indica come speculazioni prive di fondamento quelle di un interesse su Burberry che a Londra sale del 2,8%. Scende ancora lo spread. Il differenziale si porta a 127,7 punti con il rendimento decennale debole e sotto il 3,62%. Tra le altre Piazze Francoforte sale dell'1,3% dove strappa Continental (+7%). Il gruppo ha tagliato le stime sul fatturato 2024 ma ho comunque indicando nel secondo semestre una leggera ripresa del ricambio di pneumatici. Salgono poi Parigi dell'1,17% e Madrid dell'1%.