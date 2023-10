Borsa: Milano allunga a +1,5%, il gas scende a 48 euro

Le Borse europee allungano il passo con Milano protagonista. Il Ftse Mib sale, infatti,dell'1,5% a 27.755 punti con la spinta di Amplifon (+5,5%) e soprattutto di Bper (+3,9%) e Stellantis (+3,4%), quest'ultima nel terzo trimestre ha registrato ricavi in crescita del 7%. Si conferma la flessione dello spread. Il differenziale tra Btp e Bund è su quota 191 punti con il rendimento del decennale italiano al 4,68% (-4 punti base). Lo sguardo del mercato è alla Fed di domani con la certezza di tassi fermi, così come già fatto dalla Bce. Tra le altre Piazze , Parigi guadagna lo 0,94%, Francoforte lo 0,55%. Londra resta piatta. Nelle commodity non cambia il leit motive di giornata con il petrolio poco mosso (wti sotto 83 dollari e il brent che sfiora gli 88 dollari) e il gas che cala ancora (-9%) e viaggia a 48 euro al megawattora. Per i cambi l'euro si indebolisce sul dollaro con cui scambia a 1,0586.