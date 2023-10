Borsa: Milano allunga a +0,74%, lo spread a 195 punti

La Borsa di Milano allunga il passo (Ftse Mib +0,74% a 28.520 punti) con Mps in testa (+3,3%). Il listino viaggia sostenuto anche da Saipem (+2,95%), Iveco (+2,84%), Stellantis (+2,2%). Sul fronte opposto le vendite zavorrano Diasorin (-2,12%) e Moncler (-1,81% ) che, come tutto il lusso, accusa la caduta di Lvmh in scia ai risultati. Tra le altre Piazze si consolidano Francoforte (+0,18%) e Londra (+0,15%). Parigi lima il calo allo 0,3%. Lo spread tra Btp e Bund viaggia su quota 195 punti e anche i rendimenti sono in calo con il decennale al 4,67% (-4,5 punti).